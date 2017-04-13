Розыск: в Симферополе подросток напал с ножом на девочку (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

В Симферополе правоохранители ищут молодого человека, который угрожая ножом, ограбил 11-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в вечернее время 11 апреля. Подросток напал на девочку на тропинке возле жилого дома по улице Гавенаи угрожая ножом, потребовал отдать телефон и деньги. Школьница отдала грабителю мобильный телефон марки «Asus» и преступник скрылся с похищенным.

Приметы подозреваемого: на вид примерно 16-17 лет, ростом около 185 см, волос темный, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в спортивную кофту черного цвета с синими вставками на карманах, спортивные облегающие штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, сообщает пресс-служба следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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