«Крымский Титан» Фирташа сделают полноценным «сепаратистом», переведя на русскую логистику / Работа идёт медленно, но верно

Публикации за 13.04.17

Строительство ветки железнодорожной дороги в обход Украины для крупного химического завода «Крымский Титан», связанного с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, затягивается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве промышленной политики республики предполагают, что работы могут начаться уже в этом году, в случае если будут решены проблемы с документацией.

«Планы сохраняются, но для строительства этой дороги необходимо внесение (изменений) в схему территориального планирования Республики Крым. А это не такая простая задача по тому порядку прохождения документов, который существует. Поэтому мы сейчас работаем с министерством транспорта и с министерством строительства и архитектуры, чтобы внести изменения в эту схему», – пояснил на пресс-конференции в Симферополе замминистра промышленной политики республики Борис Кабаков.

По его словам, для начала чиновникам предстоит определиться с точным маршрутом обходного пути, после чего последует процедура выкупа земельных участков.

«Там есть республиканская земля, муниципальная, есть частные участки. В каждом случае будет отдельно решаться», – сказал замминистра, уточнив, что если изменения в план будут внесены достаточно быстро, работы вероятно начнутся уже в конце года.

В то же время, он пояснил, что альтернативные поставщики ильменитовой руды для завода нашлись, но в Крыму еще раздумывают над другими вариантами.

«Недавно делегация Крыма была во Вьетнаме. Она заручилась поддержкой вьетнамских властей по поставкам ильменита. Но я думаю, что мы найдем что-то поближе», – рассказал Кабаков.

Также решается вопрос, связанный с недостатком технической воды для завода. Планируется реализовать дорогостоящий проект опреснительной станции морской воды, оцененный в 40 млрд рублей. Этим займется Корпорация развития Крыма, фонд развития моногородов, будут задействованы средства предприятия.

Напомним, «Крымский Титан», расположенный в Армянске и производящий диоксид титана, из-за блокады столкнулся с проблемой поставок сырья – ильменитовой руды. Ранее сырье поступало из украинских рудников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.17

В Крыму бедным украинским олигархам не подают – Ахметов не исключение. / Розыск: в Симферополе подросток напал с ножом на девочку (ФОТО). / В Бахчисарае задержали нескольких членов «Хизб ут-Тахрир». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»