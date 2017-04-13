В Крыму стартует Фестиваль бега: в глухих дебрях и вдали от туристических троп / Спасатели приведены в полную готовность

Публикации за 13.04.17

В конце апреля в Большом каньоне Крыма пройдёт первый фестиваль бега по пересеченной местности Crimea Trail Festival 2017.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», маршруты проложены вдалеке от основных туристических троп: по горному массиву Бойка и отрогу Ай-Петринской яйлы, вершине Седам-Кая (Орлиный залет).

По словам организаторов, участники забега могут выбрать из трёх дистанции – на 23 км, на 31 км и 43 км. Преодолеть их нужно за 8-10 часов.

«Проложены три трассы разной сложности, что позволяет принять участие в фестивале всем желающим, ведущим даже умеренно активный образ жизни. В самый протяженный маршрут включена веревочная переправа через Большой каньон», – цитирует туристический портал Крыма организатора фестиваля Андрея Дъяченко.

По его словам, все маршруты промаркированы и согласованы в службе «Крым-Спас». Однако участники младше 18 лет к участию в забеге всё же не допускаются.

Марафоны и квесты в безлюдных районах Крыма приобретают всё большую популярность. Отметим, что в конце прошлого сентября в Белогорском районе во второй раз прошла двухдневная приключенческая велогонка TAVrida Race, собравшая полторы сотни участников со всей России. За 24-48 часов они должны были не только сориентироваться на местности, но и выполнить дополнительные задания и успешно справиться с «сюрпризами» от организаторов.

Однако неожиданности может преподнести и природа. Как уже сообщал «Новый День», в крымских заповедниках появились стаи волков, мигрирующие из Херсонской области. Подобные встречи вероятны в лесах Южного Крыма. Кроме того, по весне активизируются клещи. В прошлом году за два месяца (май и июнь) от их укусов пострадали около 2,5 тысяч крымчан.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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