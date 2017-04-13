NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

Москвовский педофил предстал перед судом в Севастополе
Фото sib-catholic.ru

Москвовский педофил предстал перед судом в Севастополе

45-летний москвич, временно проживающий в Севастополе, предстанет перед судом за развращение малолетних.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , педофил приставал к 11-летнему мальчику и демонстрировал ему порнографию.

По данным следствия, с рёбенком мужчина познакомился в библиотеке, где впоследствии поджидал его ещё несколько раз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, педофил был задержан и взят под стражу. У него изъяли планшет, в котором хранилась детская порнография. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость задержанного.

В отношении москвича возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – совершение иных насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, а также приобретение и хранение материалов порнографического содержания с изображением лица, не достигшего 14 лет. Максимальный срок по этим статьям – 20 лет лишения свободы.

Дело направят в Нахимовский районный суд Севастополя в ближайшее время.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.04.17

Сумма принудительнрого выкупа керченских заводов Ахметова не определена. Сначала десоветизируют... но на русский манер. / В Крыму стартует Фестиваль бега: в глухих дебрях и вдали от туристических троп. Спасатели приведены в полную готовность. / «Крымский Титан» Фирташа сделают полноценным «сепаратистом», переведя на русскую логистику. Работа идёт медленно, но верно.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter