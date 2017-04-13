Москвовский педофил предстал перед судом в Севастополе

Публикации за 13.04.17

45-летний москвич, временно проживающий в Севастополе, предстанет перед судом за развращение малолетних.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», педофил приставал к 11-летнему мальчику и демонстрировал ему порнографию.

По данным следствия, с рёбенком мужчина познакомился в библиотеке, где впоследствии поджидал его ещё несколько раз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, педофил был задержан и взят под стражу. У него изъяли планшет, в котором хранилась детская порнография. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость задержанного.

В отношении москвича возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – совершение иных насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, а также приобретение и хранение материалов порнографического содержания с изображением лица, не достигшего 14 лет. Максимальный срок по этим статьям – 20 лет лишения свободы.

Дело направят в Нахимовский районный суд Севастополя в ближайшее время.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.04.17

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