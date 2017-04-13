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Публикации за 13.04.17

В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО)

В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО)

В Симферополе рабочие начали устанавливать крышу нового терминала с высокотехнологичным покрытием.

Как передает корреспондент РИА , общая площадь крыши составит более 30 тысяч квадратных метров, ее оборудуют пятнадцатью специальными фонарями, которые будут пропускать внутрь здания солнечный свет.

Также на стройке ведутся и другие работы: уже смонтировано более 53% металлоконструкций. «В новом терминале уделяется особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов», – сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отметим, что после введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров.

Новый День: В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО)

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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