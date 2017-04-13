В Симферополе приступили к монтажу кровли нового аэропорта (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

В Симферополе рабочие начали устанавливать крышу нового терминала с высокотехнологичным покрытием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь крыши составит более 30 тысяч квадратных метров, ее оборудуют пятнадцатью специальными фонарями, которые будут пропускать внутрь здания солнечный свет.

Также на стройке ведутся и другие работы: уже смонтировано более 53% металлоконструкций. «В новом терминале уделяется особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов», – сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отметим, что после введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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