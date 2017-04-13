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Крым

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Публикации за 13.04.17

IT-компании, поддержавшие санкции против Крыма, отлучат от госзакупок
Фото reeana.ru

IT-компании, поддержавшие санкции против Крыма, отлучат от госзакупок

Правительство России закроет иностранным разработчикам ПО, которые присоединились к режиму санкций против Крыма, дорогу к госзакупкам. Постановление уже подготовлено сотрудниками Института развития интернета (ИРИ), отраслевых ассоциаций и Минкомсвязи.

Как передает корреспондент РИА , теперь в реестр отечественного софта будут включаться лишь программы, для которых отсутствуют ограничения, «препятствующие распространению или иному использованию на территории РФ или отдельных субъектов». Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин в интервью «Известиям» подчеркнул, что предложенная инициатива – ответ «IT-блокаде» Крыма. Новые правила сократят вероятность попадания в реестр решений, зависимых от иностранных производителей.

Отметим, что компании Oracle, IBM, Microsoft, Google, Apple, Dell, HP, PayPal и ряд других ранее в одночасье отказались от контрактов. Они заблокировали поставку, поддержку и даже доступ к программному обеспечению для крымских пользователей. С новыми правилами такое станет невозможно.

При этом для российских программ будет по-прежнему допускаться совместимость с операционными системами Windows или Android.

Однако, уверен, Щельцин, это только временно, поскольку у России есть несколько отечественных операционных систем для стационарных компьютеров, и все они должным образом сертифицированы, в том числе по безопасности.

Глава Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Евгения Василенко считает предложенные новации «правильными». По ее словам, уже возникали ситуации, когда российская компания делала адаптацию и настройку иностранной платформы под требования заказчика. Однако россияне не могут диктовать иностранцам правила распространения платформы. На этих условиях, пояснила Василенко, программный продукт по сути становится заложником.

По действующему законодательству в реестр отечественного ПО включают только системы, отвечающие ряду требований. К примеру, исключительное право на соответствующее ПО во всем мире должно принадлежать РФ либо субъекту РФ, муниципальному образованию, оте­чественной некоммерческой организации или коммерческой организации с более чем 50-процентным российским участием.

Однако некоторые иностранные компании научились обходить это требование. На сегодняшний день в реестр отечественного софта включено уже более 3 тыс. программ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.04.17

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