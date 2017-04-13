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Публикации за 13.04.17

В севастопольском здравоохранении специалистов-атомщиков сменят моторостроители / В команде Овсянникова появился новый уральский советник
Фото kakprosto.ru

В севастопольском здравоохранении специалистов-атомщиков сменят моторостроители В команде Овсянникова появился новый уральский советник

Кресло советника врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по эффективности госуправления занял экс-директор «Пермского моторного завода» Сергей Никифоров.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , об этом сообщил сам глава Севастополя.

«С этой недели начинает работать советник по вопросам повышения эффективности государственного управления Сергей Олегович Никифоров. Первое, что он сделает, – сменит специалистов госкорпорации «Росатома», которые реализуют проект в нашем здравоохранении, с тем, чтобы посмотреть на самые болевые моменты, довести до логического завершения. И постепенно перейти в другие области: ЖКХ, земельные отношения. Соответствующая команда в главном контрольном управлении также приступила к работе. Отдел называется – отдел по повышению эффективности государственного управления», – цитирует Овсянникова севастопольский портал ForPost.

Напомним, что в Севастополе «атомщики» воплощали в жизнь пилотный проект «Бережливая поликлиника». Аналогичные программы тестируют в Ярославской и Калининградской областях. По замыслу разработчиков это позволит сократить время записи к врачу в пять раз и получать качественную помощь без очередей. Кроме того, в медучреждениях запланирован ремонт, переоборудование и установка новой мебели. Также в планах – организация отдельных входов для больных и здоровых посетителей.

В конце января заместитель Овсянникова Юрий Кривов заявлял, что опробирование программы должно завершиться до конца весны, а затем начнётся ее поэтапное внедрение во всех севастопольских поликлиниках. На проект город выделит 40 миллионов рублей.

Между тем, как уже сообщал , на сегодняшний день севастопольская медицина переживает кризис, главным образом, кадровый. Городским медучреждениям не хватает 600 врачей разных профилей и более тысячи медсестёр. По словам главы горздрава Юрия Восканяна, на сегодня в сфере здравоохранения работают 1100 пенсионеров, а еще 500 работников выйдут на пенсию в течение пяти лет. Так что ожидается дальнейшая потеря кадров.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.04.17

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