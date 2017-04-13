В севастопольском здравоохранении специалистов-атомщиков сменят моторостроители / В команде Овсянникова появился новый уральский советник

Публикации за 13.04.17

Кресло советника врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по эффективности госуправления занял экс-директор «Пермского моторного завода» Сергей Никифоров.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом сообщил сам глава Севастополя.

«С этой недели начинает работать советник по вопросам повышения эффективности государственного управления Сергей Олегович Никифоров. Первое, что он сделает, – сменит специалистов госкорпорации «Росатома», которые реализуют проект в нашем здравоохранении, с тем, чтобы посмотреть на самые болевые моменты, довести до логического завершения. И постепенно перейти в другие области: ЖКХ, земельные отношения. Соответствующая команда в главном контрольном управлении также приступила к работе. Отдел называется – отдел по повышению эффективности государственного управления», – цитирует Овсянникова севастопольский портал ForPost.

Напомним, что в Севастополе «атомщики» воплощали в жизнь пилотный проект «Бережливая поликлиника». Аналогичные программы тестируют в Ярославской и Калининградской областях. По замыслу разработчиков это позволит сократить время записи к врачу в пять раз и получать качественную помощь без очередей. Кроме того, в медучреждениях запланирован ремонт, переоборудование и установка новой мебели. Также в планах – организация отдельных входов для больных и здоровых посетителей.

В конце января заместитель Овсянникова Юрий Кривов заявлял, что опробирование программы должно завершиться до конца весны, а затем начнётся ее поэтапное внедрение во всех севастопольских поликлиниках. На проект город выделит 40 миллионов рублей.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день севастопольская медицина переживает кризис, главным образом, кадровый. Городским медучреждениям не хватает 600 врачей разных профилей и более тысячи медсестёр. По словам главы горздрава Юрия Восканяна, на сегодня в сфере здравоохранения работают 1100 пенсионеров, а еще 500 работников выйдут на пенсию в течение пяти лет. Так что ожидается дальнейшая потеря кадров.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.04.17

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