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Крым

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Публикации за 13.04.17

Главные бенефициары украинской блокады Крыма – свиньи Херсона

Главные бенефициары украинской блокады Крыма – свиньи Херсона

Фермеры Херсонской области Украины терпят серьезные убытки из-за потери такого крупного рынка, как Крым.

Как передает корреспондент РИА , введенная радикалами блокада Крыма привела к тому, что херсонские фермеры вынуждены скармливать нераспроданный урожай скоту. Ситуация тянется уже два года и улучшения ожидать не приходится.

Газета «Украина молодая» уточняет, что отдельной проблемой стало «сплошное отсутствие» специализированных хранилищ для урожая в Херсонской области. Так, прошлой осенью фермеры открыто объявили о «помидорном кризисе». На рынках юга Украины цена за 1 кг помидоров не превышала 2 гривен, в то время как средняя себестоимость продукции превышала 1,5 гривны за 1 кг.

Фермеры готовы были продавать помидоры оптовым покупателям буквально по 1,2 гривен за 1 кг – лишь бы продать. В итоге из-за невозможности хранить урожай помидоры были пущены на корм скоту.

Ранее сообщал о тревоге, которую забили украинские политики из-за того, что Киев максимально старается «отторгнуть» Крым и Донбасс.

Замглавы партии «Социалисты», доктор экономических наук Алексей Плотников несколько дней назад заявил, что в Крыму и Донбассе полностью отсутствуют украинские товары и украинская валюта. По его словам, киевская власть «отдаляет и разрушает» любые экономические связи с Крымом и Донбассом.

Плотников подчеркнул, что Киев «делает все», чтобы ситуация становилась «все хуже и хуже», причем как в экономической, так и политической и социальной сферах.

Херсон, Зоя Березина

Херсон. Другие новости 13.04.17

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