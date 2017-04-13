Украинцы организованно фанатеют от Крыма

Публикации за 13.04.17

Украинцы охотно едут в отпуск в якобы «оккупированный» Крым. Более того – их интерес к летнему отдыху на полуострове только усиливается, и на смену «туристам-дикарям» приходят организованные группы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что многие украинские туроператоры продавали и продают путевки в Крым. Уже хорошо отлажено, к примеру, автобусное сообщение. Черняк особо уточнил, что никаких проблем у украинских туристов «ни на границе, ни с расселением» не возникает. «В этом году, я уверен, что как приезжали со стороны Украины отдыхать, так и будут ехать», – отметил Черняк в комментарии радио «Спутник в Крыму». Он добавил, что лично наблюдал в Евпатории приезды автобусов с туристами из Чернигова.

По словам парламентария, с каждым сезоном количество украинских отдыхающих в Крыму только растет. Гости с Украины уже прекрасно поняли, что проводить отпуск в Крыму – безопасно, добавил Черняк. «Никто их ни в чем не обвиняет, их встречают на таком же уровне и так же, как представителей любой другой страны», – пояснил он и добавил, что в Крыму рады любым гостям, будь они с Украины, Германии, Белоруссии, Китая – откуда угодно. Никаких конфликтов с украинцами в Крыму зафиксировано не было, заверил Черняк.

Он рассказал и о личном опыте: в прошлом году общался в Гурзуфе с большой группой украинских туристов. По словам Черняка, украинские гости «были шокированы тем, что Крым меняется» в лучшую строну. Также украинцы признались, что сначала опасались ехать, но буквально через пару дней в Крыму поняли, что никаких проблем нет, они спокойно разговаривают на украинском языке, и им тут все рады.

Симферополь, Зоя Березина

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