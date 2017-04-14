Как не смешать лечебную грязь с химической в Саках? Минпромполитики Крыма: «Работаем!» / Ведомство встало на сторону химиков

Публикации за 14.04.17

Саки– единственный город Крыма, который добился статуса города-курорта. Лечебные грязи Сакского озера известны давно и широко, местные санатории работают круглогодично, процент их загрузки вдвое превышает общий крымский показатель. Но администрация города озабочена близким соседством с озером предприятия «Йодобром». Городская власть, опасаясь за качество грязей, обратилась в Госсовет Крыма с просьбой убрать химическое производство с курорта, перенести его в край «большой химии», на север Крыма.

Еще одним аргументов в пользу выселения химпроизводства в администрации называют обязательную санитарную защитную зону вокруг «Йодоброма», которая составляет 500 метров. Из-за нее город теряет около 300 гектаров инвестиционно привлекательных земель, на которых рядом с лечебным озером могли бы расположиться новые здравницы.

На предприятии возражают: с Сакским озером производство ни технически, ни технологически не связано: выбросов в него нет, воду для производства оттуда не берут.

После вхождения Крыма в состав РФ «Йодобром» вышел на прежний объем производства и уже готов обеспечить соляную промышленность России йодатом калия. «Йодобром» стал участником свободной экономической зоны, получил субсидию 25 миллионов рублей для технического перевооружения, включился в программу импортозамещения.

На просьбу корреспондента РИА «Новый День» прокомментировать противоречивую ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия, замминистра промышленной политики Крыма Борис Кабаков сказал: «Власти Сак боятся, что предприятие помешает развитию региона как санаторно-курортного. В любом случае мы работаем над тем, чтобы его работа никак не сказывалась на экологии, само предприятие для этого много делает. Это было первое предприятие йодо-бромной промышленности, которое было создано в Советском Союзе, это институт по проектам которого были созданы, построены все предприятия такого плана. Мы будем за это предприятие бороться!».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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