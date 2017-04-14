На «воскрешение» спортивных объектов Крыма не хватает бюджетных денег / Вся надежда на инвесторов

Публикации за 14.04.17

Учреждения министерства спорта Крыма, связанные с оздоровлением спортсменов, находятся в упадочном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из них – спортивно-тренировочный центр «Крым-спорт» в Феодосии, бывшая база «Динамо» в Феодосии, надеются «воскресить» при помощи инвестиционных вложений со стороны, так как бюджетных средств на эти цели не хватает.

Центр находится в плачевном состоянии, и сейчас готов принимать не более 150 человек. На объекте была проведена частичная реконструкция, но она затронула только пищеблок и спальные помещения. Инвестора для центра будут искать в рамках Ялтинского международного экономического форума, и рассчитывают, что он будет готов вложить в развитие инфраструктуры 2 миллиарда рублей.

«Сама спортивная инфраструктура в очень запущенном состоянии. Например, спортивное ядро – футбольное поле, беговые дорожки, у них 98% износа. То есть, существуют только на бумаге. В центрах и залах категорически запрещено заниматься: если провести сертификацию данных объектов, то его просто закроют», – сообщил на заседании Совета Общественной палаты Крыма заместитель министра спорта Валерий Сенин. По его словам, учреждением при Украине чиновники совсем не занимались, поэтому оно и пришло в такое состояние.

В связи с такой ситуацией, у крымских спортсменов возникают проблемы с летними сборами. В качестве альтернативы им предлагают проводить сборы на частных спортивных объектах, но там подобные услуги стоят достаточно дорого.

«Приходится констатировать, что крымский спорт не имеет такой базы», – посетовал председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, выслушав доклад Сенина.

«Те перемены, которые прошли в нашей стране более 20 лет назад, привели всю систему детского оздоровления в Крыму в плачевное состояние. И дети наши не получают необходимого оздоровления – это во-первых, и это мы видим в поликлиниках, больницах, а во-вторых, они не получают навыков и воспитательных воздействий. Мы вместе с водой выплеснули младенца. Да, у нас в этих лагерях были пионерские сборы, речевки и вся эта политизированная чепуха, но были костры, походы, дежурств, соревнования, зарница. С другой стороны мы все это передали в частные руки. Какой смысл частнику делать дешевые путевки?», – резюмировал глава Общественной палаты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

Мошенники лишили крымчан возможности дооформить земельные участки. / Как не смешать лечебную грязь с химической в Саках? Минпромполитики Крыма: «Работаем!». Ведомство встало на сторону химиков. / То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»