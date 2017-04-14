Вальцман Мишу не обидит: СБУ простила Шуфутинскому крымские гастроли (СКРИН)

Публикации за 14.04.17

Служба безопасности Украины (СБУ), усилиями которой киевское «Евровидение» пройдет без российской певицы Юлии Самойловой, никак не отреагировала на гастроли известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ не приняла никаких решений о запрете въезда на Украину после крымских гастролей Шуфутинского. В ответе СБУ на запрос украинского портала «Апостроф» говорится, что по информации Единого реестра досудебных расследований «уведомление о подозрении в совершении преступления указанного гражданина не совершалось, решение о запрете въезда… не принималось».

Шуфутинский дал 6 апреля концерт в Государственном музыкальном театре Симферополя. Культурное мероприятие вызвало настоящую истерику на скандально известном украинском сайте «Миротворец». Украинские радикалы возмущено писали о том, что российский исполнитель приехал в «оккупированный» Крым «с нарушением украинского законодательства», то есть не через украинский КПП.

Добавим, что усилиями СБУ киевское «Евровидение» лишилось российского зрителя. Представительнице России Юлии Самойловой накануне вечером окончательно закрыли доступ на конкурс. Поводом стало выступление Юлии на концерте в Крыму. Первый канал уже объявил, что отказывается от трансляции «Евровидения-2017». Юлия будет представлять Россию, скорее всего, на «Евровидении» в следующем году.

Отметим, что киевская власть проявляет удивительную избирательность в отношении российских артистов. Так, в конце марта в Киеве в национальном дворце «Украина» с аншлагом прошел концерт юмористического российского шоу «Камеди-вумен», участницы которого до этого проехались с гастролями по всему Крыму. На концерте были замечены и украинские политики, в том числе радикального толка, громко заявлявшие о «равенстве всех перед законом» по поводу запрета участия Юлии Самойловой в «Евровидении».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 14.04.17

В Крыму отныне вне закона стихийные групповые пикники и стоянки на природе. Тем более – детские. / Рейтинг безопасности стран: в России жить страшно, но весело. / На «воскрешение» спортивных объектов Крыма не хватает бюджетных денег. Вся надежда на инвесторов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»