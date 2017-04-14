Крымская железная дорога готова принимать с материка до 190 вагонов в сутки и выше

Публикации за 14.04.17

Крымская железная дорога ввела в эксплуатацию вторую линию паромной переправы через Керченский пролив в Крым с материковой России. Дополнительная линия позволит увеличить объемы перевозок грузов и сократить сроки доставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с введением второй линии паромной переправы суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составила 190 вагонов ежесуточно.

В сообщении Крымской железной дороги уточняется, что вторая линия паромной переправы была открыта еще 22 марта. «В рамках реализации данного соглашения отработана технология, обеспечивающая минимальный простой подвижного состава в ожидании накатки на паромный комплекс и приема-передачи 30 условных вагонов в сутки», – отмечает пресс-служба компании и добавляет, что «это далеко не является пределом возможностей Керченского транспортного узла».

Керчь, Зоя Березина

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