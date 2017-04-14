Туристический сбор в Крыму в мае не введут / Когда – неизвестно

Публикации за 14.04.17

В Крыму пока не будут собирать деньги с туристов за посещение полуострова.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», крымским чиновникам от туризма удалось привести веские доводы против введения такой практики на данном этапе.

По словам главы парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, механизм требует доработки, так как остаётся множество вопросов. К примеру, в ряде стран курортный сбор взимается в гостиницах, но в республике много малых объектов размещения, которые пока ещё находятся «в тени». Если же собирать взносы на въездах в Крым, то после ввода в эксплуатацию Керченского моста, систему придётся перестраивать, так как никто не будет «тормозить поезда и машины и создавать искусственную пробку на въезде».

«Насколько отложили, вопрос открыт. Может быть на три месяца, а может и до конца года, там не так все просто. То, что с 1 мая он действовать не будет, это точно», – цитирует Черняка РИА «Новости».

Напомним, что по поручению российского президента Владимира Путина правительство должно было до 1 марта внести в законодательство поправки о введении курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. В эксперименте участвуют Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края.

Симферополь, Оксана Мурзина

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