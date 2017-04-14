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Крым

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Публикации за 14.04.17

Туристический сбор в Крыму в мае не введут / Когда – неизвестно
Фото gk-tourist.ru

Туристический сбор в Крыму в мае не введут Когда – неизвестно

В Крыму пока не будут собирать деньги с туристов за посещение полуострова.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , крымским чиновникам от туризма удалось привести веские доводы против введения такой практики на данном этапе.

По словам главы парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, механизм требует доработки, так как остаётся множество вопросов. К примеру, в ряде стран курортный сбор взимается в гостиницах, но в республике много малых объектов размещения, которые пока ещё находятся «в тени». Если же собирать взносы на въездах в Крым, то после ввода в эксплуатацию Керченского моста, систему придётся перестраивать, так как никто не будет «тормозить поезда и машины и создавать искусственную пробку на въезде».

«Насколько отложили, вопрос открыт. Может быть на три месяца, а может и до конца года, там не так все просто. То, что с 1 мая он действовать не будет, это точно», – цитирует Черняка РИА «Новости».

Напомним, что по поручению российского президента Владимира Путина правительство должно было до 1 марта внести в законодательство поправки о введении курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. В эксперименте участвуют Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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