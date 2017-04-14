Гитлер – пацан: экс-прокурор Украины оценил режим Порошенко

Публикации за 14.04.17

Методы постмайданных украинских властей мало отличаются от гитлеровских. Политические убийства на Украине совершаются либо по прямому приказу властей либо по согласованию с ней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший первый зам украинского генпрокурора Ренат Кузьмин, который является адвокатом матери убитого в Киеве писателя Олеся Бузины, заявил, что Украина в целом уже готова к настоящей фашистской диктатуре.

Кузьмин указал, что, согласно официальной версии, Олесь Бузина был убит бывшими сотрудниками Нацгвардии и Минобороны Украины.

Экс-боец Нацгвардии убил в Киеве и бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, напомнил Кузьмин. «При этом украинская власть, пытаясь оправдаться, обвиняет в этих убийствах либо Кремль, либо каких-то мифических, действующих отдельно от самой власти радикалов», – цитирует «ПолитНавигатор» слова Кузьмина.

Он подчеркивает, что на самом деле на Украине не существует «никакого отдельного от власти радикального или нацистского подполья». А все преступления радикалов «укладываются» в идеологию новой украинской власти.

При этом главный выгодополучатель таких убийств – киевская власть. Поскольку ее доктрина проста: законным признается все, что «отражает чаяния украинской нации», в том числе и прямое насилие в отношении несогласных.

Кузьмин подчеркнул, что убийство Олеся Бузины не расследуется. Дело приостановлено, причем по надуманным причинам, якобы ждут ответа на «международные» запросы, направленные в том числе в США.

Если подозреваемые виновны – дело должно быть направлено в суд, если нет – генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, обманывал общественность, считает Кузьмин.

Он добавил, что вал политических убийств начался на Украине с расстрела демонстрантов на Майдане, и напомнил, что виновные в этом преступлении также до сих пор не найдены, как и виновные в других резонансных убийствах.

По мнению Кузьмина пока украинское общество не узнает правду обо всех этих преступлениях и виновные не будут наказаны, «о правосудии, демократии и правах человека вообще не может быть и речи».

Украинский писатель и журналист Олесь Бузина был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года.

Сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 14.04.17

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