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Крым

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Публикации за 14.04.17

Ко Дню присоединения Крыма Путиным добавят День покорения Тавриды Екатериной
Фото tsargrad.tv

Ко Дню присоединения Крыма Путиным добавят День покорения Тавриды Екатериной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отмечать новую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Как передает корреспондент РИА , сенаторы во главе со спикером Совфеда Матвиенко внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Таким образом, парламентарии предложили отмечать новый праздник – 19 апреля (8 апреля 1783 года по старому стилю), так как в этот день императрица Екатерина II подписала Манифест о принятии Крыма в состав империи.

В Совфеде отмечают, что без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма – как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.

Напомним, воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта, в этот день в республике праздничный выходной.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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