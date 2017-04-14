Ко Дню присоединения Крыма Путиным добавят День покорения Тавриды Екатериной

Публикации за 14.04.17

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отмечать новую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенаторы во главе со спикером Совфеда Матвиенко внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Таким образом, парламентарии предложили отмечать новый праздник – 19 апреля (8 апреля 1783 года по старому стилю), так как в этот день императрица Екатерина II подписала Манифест о принятии Крыма в состав империи.

В Совфеде отмечают, что без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма – как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.

Напомним, воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта, в этот день в республике праздничный выходной.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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