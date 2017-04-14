Бездействие крымских портов приводит к стремительному сокращеню штатов / Есть подозрение в злом умысле

Публикации за 14.04.17

Ряд крымских морских портов бездействует, не демонстрируя никакого роста показателей эффективности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество рабочих мест при этом стремительно снижается.

Такая ситуация вызывает опасение в комитете по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

«Посетил Ялтинский, Феодосийский, Евпаторийский морские порты, изучил обстановку, узнал, что там творится. Представьте, в Феодосийском порту было более 1300 человек рабочих и служащих. Сегодня – 400 человек, все остальные в течение прошлого года – за ворота. Представьте себе, что это такое. В Евпатории работало 600-700 человек, в отдельные годы даже 800. В настоящее время – 136 человек. На самом минимуме они уже держатся», – возмутился председатель комитета Петр Запорожец, отметив, однако,, что тем кто продолжает работать в портах все же выплачиваются зарплаты.

По словам депутата, «оживление» наблюдается только в Ялтинском порту.

«В Крыму идет строительство по ФЦП. И даже по перевалке сыпучих, которую Феодосия может осуществлять до 100 тысяч тонн в месяц, ничего не делается. Ну как это так?», – посетовал Запорожец.

Самым проблемным портом в Крыму является Евпаторийский. По мнению главы комитета, чиновники министерства транспорта, под чьим кураторством находится ГУП «Крымские морские порты», «далеки от проблемы этого порта». Также он утверждает, что на ситуацию влияют не сложившиеся взаимоотношения с федеральной таможенной службой.

«Усложняет таможня. Потому что в 2014-2015 годах все работало нормально и не было никаких вопросов. В 2016 году все пошло наперекосяк, вплоть до остановки работы порта. Там просто неприязнь друг к другу. Что это такое – чтобы личные дела переносились на государственный уровень?», – сказал Запорожец.

В ходе заседания комитета, он попросил представителя прокуратуры Крыма доложить о проблеме главе надзорного ведомства Олегу Камшилову. При этом депутат предположил, что ситуация может создаваться искусственно, при помощи неких лиц, заинтересованных в доведении порта до такого состояния, когда порт придется или сдать в аренду, или продать.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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