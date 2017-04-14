В Крыму депутаты и чиновники договорились вычислить фамилию и должность спровоцировавшего «хаос в энергетике республики»

Публикации за 14.04.17

Министерство промышленной политики Крыма обвинили в халатном подходе к исполнению требований республиканского законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за несоблюдения ведомством закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым», в энергетической отрасли Крыма царит бардак.

«Наши предприятия, которые курирует министерство промышленной политики, не вырабатывают до конца требования закона о создании энергетического паспорта. Это вносит хаос и, естественно, министерство топлива и энергетики и ГУП «Крымэнерго», не могут точно рассчитать какому предприятию в каком регионе сколько нужно подать электроэнергии, чтобы оно эффективно работало», – заявил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Петр Запорожец.

По его словам, проблему усугубляют «отдельные структуры, которые бесконтрольно берут электроэнергию».

«Я очень сожалею, что у нас нет того госплана, который был при Советском Союзе. Он бы не дал работать предприятиям, пока бы не показали (энергетические паспорта)», – посетовал глава комитета.

Пояснения внес замминистра промышленной политики Борис Кабаков. К слову, со следующей недели он возвращается на работу в минпромторг России, где до 2016 года занимал должность исполняющего обязанности директора департамента судостроительной промышленности и техники.

«Мы в свое время в программу развития промышленности как раз закладывали средства на энергоэффективность. Нам вычеркнули это дело, к сожалению», – сообщил Кабаков.

Запорожец предложил выяснить фамилию и должность человека, который решил вычеркнуть из программы пункты, связанные с расходованием электроэнергии в промышленной отрасли, и потребовать от него объяснения.

«Мы не можем не контролировать этот вопрос – это будет убыточно для нас», – резюмировал депутат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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