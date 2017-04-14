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Крым

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Публикации за 14.04.17

В ночь на субботу в Крыму ожидаются заморозки до минус двух / Штормовое предупреждение объявлено, но «пугаться не стоит»
Фото pikabu.ru

В ночь на субботу в Крыму ожидаются заморозки до минус двух Штормовое предупреждение объявлено, но «пугаться не стоит»

По сообщению крымских синоптиков, ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-2°С.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», похолодание будет кратковременным. Уже днём средняя температура в Крыму составит 13°С -17°С.

Аналогичная погода сохранится на 16,17 апреля. Существует небольшая вероятность дождей.

Как сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, для апреля ночные заморозки – обычное явление и пугаться этого не стоит. Тем не менее, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

«Сегодня ночью в горах было 0…-1°С. Следующее резкое похолодание мы ожидаем 21, 22 апреля», – сообщила синоптик.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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