Крым попал в тройку самых популярных направлений для российских йогов

Публикации за 14.04.17

Аналитики агентства ТурСтат определили десятку самых популярных отечественных направлений для йога-туров, исходя из данных анализа соответствующих поездок по России в целом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», Крым вошёл в тройку лидеров, уступив Краснодарскому краю и Подмосковью.

Излюбленные места российских йогов на полуострове – мыс Фиолент (Севастополь), село Соколиное, посёлок Зеленогорье, урочище Ласпи, пещерный город Чуфут-Кале.

Отметим, что йога-туризм стремительно набирает обороты в Крыму. Если в позапрошлом году в туристический сезон на полуострове прошло 4 фестиваля приверженцев йоги, в прошлом – 6, то в текущем запланировано уже 9.

Особую популярность в Крыму набирает новое направление «вежливая йога», в которую добалены специальные методики, разработанные российскими гуру этого индийского понятия.

В десятку регионов, где стремящиеся к просветлению без помех могут заняться саморазвитием и медитациями на фоне удивительных природных пейзажей, вошли также Ставропольский край, Иркутская область, Бурятия, Калужская область, Алтай, Адыгея и Карелия.

По данным авторов рейтинга, рынок йога-туризма в России оценивается в более чем 300 тысяч человек ежегодно, включая туристов, отправляющихся в йога-туры по России и за рубеж. Средняя цена такого тура – от 10 до 30 тысяч рублей, не включая стоимость проезда.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.04.17

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