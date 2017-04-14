Захарченко: никакой «унитарной Украны» не будет – её уже нет

Публикации за 14.04.17

Последняя возможность сохранить Украину – это ее переучреждение в качестве конфедерации. В противном случае юго-восточные области будут стремиться к воссоединению с Россией. Украинский же олигархат необходимо полностью отстранить от участия в политических процессах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сегодня во время прямой линии с жителями Украины.

По его словам, конфедеративное устройство – это «последняя возможность сохранить какое-то единство» на территории Украины. Захарченко считает, что после войны нужна по-настоящему широкая общественная дискуссия о будущем Украины. Эта дискуссия «должна разрешиться переучреждением государства и даже новым обустройством того пространства, которое ранее занимала УССР», предполагает он.

Как сообщает «ПолитНавигатор», Захарченко также подчеркнул, что украинских олигархов нужно «выключить» из выборов в будущее Национальное собрание, которое займется принятием новой Конституции и переучреждением Украины.

Если ничего из вышеперечисленного не будет сделано, юго-восточные области Украины продолжат путь на воссоединение с Россией, пообещал лидер ДНР. Он добавил, что множество людей «в Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске, Харькове и Одессе» поддерживают Донбасс. А жители самого Донбасса «в подавляющем большинстве видят свое будущее вместе с Россией». «Путь предопределён. Надо только его пройти», – сказал Захарченко.

Он также заверил, что республики Донбасса готовы остановить хаос, царящий на постмайданной Украине, но только если жители других регионов обратятся к Донецку и Луганску с просьбой о помощи. По словам Захарченко, Донбасс заинтересован в том, чтобы «переходный» период на Украине был как можно короче. Также он прогнозирует что в ближайшее время в стране начнется «война всех против всех».

«На что надеяться, кроме самоорганизации граждан? На внешнюю силу? Может быть. Можем ли мы оказать помощь? Теоретически – да. Но только при одном условии – если нас позовут», – заявил глава ДНР и напомнил о событиях Майдана, когда власть фактически самоустранилась от каких-либо действий. Захарченко пообещал, что ДНР и ЛНР не пойдут с «освободительным походом» на Киев. «Только если нас позовут киевляне и остальные граждане Украины», – повторил он.

Донецк, Зоя Березина

Донецк. Другие новости 14.04.17

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