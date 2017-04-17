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Публикации за 17.04.17

Имущество пансионата «Кастрополь» подвергнут точечному изъятию
Фото elbrustours1.ru

Имущество пансионата «Кастрополь» подвергнут точечному изъятию

Давняя история с пансионатом «Кастрополь» получила продолжение: его 15-й корпус все же оказался особенным, не таким, как прочие.

Как передает корреспондент РИА , на сайте Совмина Крыма опубликован проект распоряжения правительства, согласно которому из хозяйственного ведения ГУП РК «Солнечная Таврика» будет изъято имущество, перечисленное в приложении.

В нем имеются длинный перечень имущества, принадлежащего дочернему предприятию автотранспортного предприятия «Ялтакурорт», ремонтно-строительному участку «Ялтакурорт», восемь зданий детского санатория «Таврида» в Евпатории.

Из всего имущества пансионата «Кастрополь» (Ялта, пос. Береговое, ул. Кипарисная, 1) из ведения «Солнечной Таврики» изымается только одно нежилое здание – корпус №15.

В Публичной кадастровой карте России под номером 90:25:070701:782 числится нежилое здание общей площадью 2864,9 кв.м, Имеется примечание: межевание участка не проведено.

Напомним, два года назад странная история, связанная именно с этой недвижимостью уже попадала в поле зрения прессы. В 2015 году нашелся инвестор, который был готов вложить деньги в реконструкцию именно 15-го корпуса пансионата «Кастрополь», чтобы открыть там ортопедическую клинику, работающую по методике доктора Хённингсена.

В марте того же года ООО «Национальная корпорация недвижимости» и совмин Крыма «ударили по рукам», московские инвесторы отправились оформлять документы. 6 мая, инвестпроект прошел согласование в администрации Ялты.

Но уже 7 июля в ГУП «Солнечная Таврика» представителям ортопедов сообщили, что не могут передать им указанный корпус для реализации инвестпроекта, так как он находится в частной собственности.

Тогда журналисты выяснили, что в 15-м корпусе пансионата «Кастрополь» работает частная гостиница «Отель Арч», владельцем которой является Александр Аракелян из города Владимира. А свидетельство о праве собственности ему было выдано 20 марта 2015 года.

Как могла произойти такая накладка и что произошло на самом деле остаётся невыясненным.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.04.17

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