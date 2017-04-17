Имущество пансионата «Кастрополь» подвергнут точечному изъятию

Публикации за 17.04.17

Давняя история с пансионатом «Кастрополь» получила продолжение: его 15-й корпус все же оказался особенным, не таким, как прочие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте Совмина Крыма опубликован проект распоряжения правительства, согласно которому из хозяйственного ведения ГУП РК «Солнечная Таврика» будет изъято имущество, перечисленное в приложении.

В нем имеются длинный перечень имущества, принадлежащего дочернему предприятию автотранспортного предприятия «Ялтакурорт», ремонтно-строительному участку «Ялтакурорт», восемь зданий детского санатория «Таврида» в Евпатории.

Из всего имущества пансионата «Кастрополь» (Ялта, пос. Береговое, ул. Кипарисная, 1) из ведения «Солнечной Таврики» изымается только одно нежилое здание – корпус №15.

В Публичной кадастровой карте России под номером 90:25:070701:782 числится нежилое здание общей площадью 2864,9 кв.м, Имеется примечание: межевание участка не проведено.

Напомним, два года назад странная история, связанная именно с этой недвижимостью уже попадала в поле зрения прессы. В 2015 году нашелся инвестор, который был готов вложить деньги в реконструкцию именно 15-го корпуса пансионата «Кастрополь», чтобы открыть там ортопедическую клинику, работающую по методике доктора Хённингсена.

В марте того же года ООО «Национальная корпорация недвижимости» и совмин Крыма «ударили по рукам», московские инвесторы отправились оформлять документы. 6 мая, инвестпроект прошел согласование в администрации Ялты.

Но уже 7 июля в ГУП «Солнечная Таврика» представителям ортопедов сообщили, что не могут передать им указанный корпус для реализации инвестпроекта, так как он находится в частной собственности.

Тогда журналисты выяснили, что в 15-м корпусе пансионата «Кастрополь» работает частная гостиница «Отель Арч», владельцем которой является Александр Аракелян из города Владимира. А свидетельство о праве собственности ему было выдано 20 марта 2015 года.

Как могла произойти такая накладка и что произошло на самом деле остаётся невыясненным.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.04.17

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