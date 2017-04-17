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Публикации за 17.04.17

Южный военный округ проведёт смотр боевых сил в Крыму
Адмирал Нахимов демонстрирует подчинённым офицерам результат точного попадания русской артиллерии

Южный военный округ проведёт смотр боевых сил в Крыму

Дислоцированные в Крыму воинские части Южного военного округа (ЮВО), в том числе Черноморского флота, приступили к контрольной проверке за зимний период обучения.

Как передает корреспондент РИА , специальные комиссии оценят уровень боеспособности войск на полигонах и в учебных центрах Крыма.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что впервые экзаменовать будут воинские части 22 армейского корпуса и противовоздушной обороны, сформированные в конце прошлого года.

Как сообщает «Интерфакс», офицеры, сержанты и солдаты выполнят упражнения зачетных стрельб и сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам.

Комиссии оценят состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.

Также будут проверены качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Ростов-на-Дону, Зоя Березина

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.04.17

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