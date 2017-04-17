NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.04.17

В Севастополе собак переводят за лапу через пешеходный переход (ВИДЕО)

В Севастополе собак переводят за лапу через пешеходный переход (ВИДЕО)

В Севастополе живет собака, которая умеет переходить дорогу выпрямившись и держась лапой за руку хозяйки. Уникальный пес зафиксирован на видео.

Как передает корреспондент РИА , в соцсетях набирает популярность видеоролик с автомобильного регистратора, снятый одним из севастопольских автолюбителей.

На ролике видно, как женщина и собака переходят дорогу, причем барбос встает на задние лапы, дает переднюю лапу хозяйке – и таким образом парочка пересекает трассу.

В комментариях к видео пользователи пишут, что часто видят эту женщину и ее собаку, и что собака всегда переходит дорогу именно таким образом.

«Собаки ведут себя дисциплинированнее, чем люди», – пишет один из комментаторов.

Другой предполагает, что хозяйка держит в руке лакомство, которое и забирает собака в процессе пересечения дороги. Очевидец рассказывает, что видел эту собаку и ее хозяйку лично: собака стояла у дороги и ждала, когда хозяйка подойдет, вставала на задние лапы, «подавала ей переднюю лапу – и они шли».

Кто-то выдвинул версию о том, что у собаки одна лапа больная, и таким способом хозяйке проще быстро преодолеть пешеходный переход.

Приводятся и другие истории разумного поведения собак, к примеру переход дороги исключительно на зеленый свет.

Отметим, что собака на видео – явно «общенародной благородной» породы.

.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 17.04.17

Америкой руководит человек по кличке «Куриный помёт» – версия Стивена Кинга. / Южный военный округ проведёт смотр боевых сил в Крыму. / Максакова, надев вышиванку, спела в хоре главного раскольничьего собора майданной Украины.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter