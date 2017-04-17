В Севастополе собак переводят за лапу через пешеходный переход (ВИДЕО)

Публикации за 17.04.17

В Севастополе живет собака, которая умеет переходить дорогу выпрямившись и держась лапой за руку хозяйки. Уникальный пес зафиксирован на видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях набирает популярность видеоролик с автомобильного регистратора, снятый одним из севастопольских автолюбителей.

На ролике видно, как женщина и собака переходят дорогу, причем барбос встает на задние лапы, дает переднюю лапу хозяйке – и таким образом парочка пересекает трассу.

В комментариях к видео пользователи пишут, что часто видят эту женщину и ее собаку, и что собака всегда переходит дорогу именно таким образом.

«Собаки ведут себя дисциплинированнее, чем люди», – пишет один из комментаторов.

Другой предполагает, что хозяйка держит в руке лакомство, которое и забирает собака в процессе пересечения дороги. Очевидец рассказывает, что видел эту собаку и ее хозяйку лично: собака стояла у дороги и ждала, когда хозяйка подойдет, вставала на задние лапы, «подавала ей переднюю лапу – и они шли».

Кто-то выдвинул версию о том, что у собаки одна лапа больная, и таким способом хозяйке проще быстро преодолеть пешеходный переход.

Приводятся и другие истории разумного поведения собак, к примеру переход дороги исключительно на зеленый свет.

Отметим, что собака на видео – явно «общенародной благородной» породы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=uNulqqvvsqI&rel=0">Video</a> .

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 17.04.17

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