Наводчицу Савченко преследует «синдром лётчицы» и тревожные «фибры»

Публикации за 17.04.17

Украина теряет неподконтрольные ей территории Донбасса. Об этом заявила скандально известная наводчица и депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире телеканала ZIK Савченко призналась, что потерю Донбасса она ощущает «всеми фибрами, как летчик».

«Такое чувство, что мы теряем (Донбасс – прим. НД.). Мы теряем наши оккупированные территории», – сказала Савченко.

Она обозначила свои ощущения как «физическое чувство, как у летчиков». «Летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию – мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», – констатировала Савченко.

Она также добавила, что Украина потерла уже «очень много» и перечислила потери: «время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону».

Как напоминает «ПолитНавигатор», ранее Савченко заявила, что планирует привлечь к уголовной ответственности ряд руководителей постмайданной Украины за потерю Донбасса и «сдачу Крыма».

По мнению Савченко, наступит время, когда «люди соберутся и подадут иск против тех деятелей, которые в то время принимали преступные решения о сдаче Крыма».

Тогда же Савченко заявила, что лично она и многие другие в украинской армии были готовы «воевать за Крым», однако руководители Украины «были неспособны пожертвовать своими интересами» и «сдали украинский Крым» и начали войну в Донбассе.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 17.04.17

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