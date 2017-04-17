Крымчан к предстоящей зиме вакцинируют через одного / Почти

Публикации за 17.04.17

Не менее 40% населения Крыма будут в этом году привиты от гриппа. Кампания вакцинации стартует в сентябре. Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю уже ведет подготовку к вакцинации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что вакцины для крымчан и севастопольцев будут абсолютно бесплатны.

«Любой желающий может привиться», – рассказала она в эфире радио «Спутник в Крыму». Подготовка к новому эпидемическому сезону началась еще в марте, отметила санврач. Сейчас специалисты занимаются планированием вакцинации, причем и по регионам, и по контингенту.

По словам Пеньковской, в прошлом эпидемическом сезоне против гриппа привили 35% крымчан, и это существенно улучшило эпидемситуацию в регионе.

«Если спрогнозировать ситуацию в развитии в другой модели, когда иммунизация проводилась бы в единичных случаях, 10-15 тысяч от общей численности населения субъекта, то эпидемическая ситуация могла быть кардинально другой», – добавила она.

В 2016 году в Республике Крым было привито от гриппа более 670 тыс. человек, в Севастополе – свыше 134 тыс.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 17.04.17

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