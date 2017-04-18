«Балаклавский тупик»: жители разбитой улицы Симферополя оставляют на столбах брутальные послания дорожникам (ФОТО, СКРИН)

Публикации за 18.04.17

В Симферополе жители улицы Балаклавская оставили «горячее» послание столичным автодорожникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие дорог на улицах крымской столицы стало обсуждаемой темой в социальных сетях, но некоторые энтузиасты, доведенные до предела, оставляют свои послания на самодельных «билбордах».

По словам, жителей улицы Балаклавская, состояние местной транспортной артерии: «как после бомбежки» и в таком состоянии она находится уже несколько лет. Крымчане отмечают, что это послание – просто «крик души».

Многие пользователи поддержали автора и даже добавили, что идею подобного послания не раз обсуждали и сами: «А ведь недавно мы с женой обсуждали подобное послание к нашим дорожникам!!! Скоро легковушки без пуза останутся». «Едешь и плачешь... Плачешь, но едешь, потому что даже другого пути нет», – написала местная жительница.

Другие же указывают на то, что «балаклавцы» поместили свое послание не там, где нужно: «Вешайте на улице футболистов!! там Аксёнов ездит».

Вполне вероятно, что особое недовольство проявляют новоселы построенного в конце улицы Балаклавской современного жилищного комплекса «Лесной квартал Бавария», обладающие, как можно предположить, автомобилями не самых «убогих марок», и теперь вынужденные ежедневно преодолевать глубокие ямы.

Напомним, в элитном жк группа компаний «Гринвуд» подарила квартиру многократной чемпионке Европы, чемпионке мира, мастеру спорта международного класса по борьбе сумо Илоне Биреш.

Однако, нормальной подъездной дорогой, видимо, не озаботилась.

Фото из социальной сети

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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