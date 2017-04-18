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Крым

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Публикации за 18.04.17

«Балаклавский тупик»: жители разбитой улицы Симферополя оставляют на столбах брутальные послания дорожникам (ФОТО, СКРИН)

«Балаклавский тупик»: жители разбитой улицы Симферополя оставляют на столбах брутальные послания дорожникам (ФОТО, СКРИН)

В Симферополе жители улицы Балаклавская оставили «горячее» послание столичным автодорожникам.

Как передает корреспондент РИА , отсутствие дорог на улицах крымской столицы стало обсуждаемой темой в социальных сетях, но некоторые энтузиасты, доведенные до предела, оставляют свои послания на самодельных «билбордах».

По словам, жителей улицы Балаклавская, состояние местной транспортной артерии: «как после бомбежки» и в таком состоянии она находится уже несколько лет. Крымчане отмечают, что это послание – просто «крик души».

Многие пользователи поддержали автора и даже добавили, что идею подобного послания не раз обсуждали и сами: «А ведь недавно мы с женой обсуждали подобное послание к нашим дорожникам!!! Скоро легковушки без пуза останутся». «Едешь и плачешь... Плачешь, но едешь, потому что даже другого пути нет», – написала местная жительница.

Другие же указывают на то, что «балаклавцы» поместили свое послание не там, где нужно: «Вешайте на улице футболистов!! там Аксёнов ездит».

Вполне вероятно, что особое недовольство проявляют новоселы построенного в конце улицы Балаклавской современного жилищного комплекса «Лесной квартал Бавария», обладающие, как можно предположить, автомобилями не самых «убогих марок», и теперь вынужденные ежедневно преодолевать глубокие ямы.

Напомним, в элитном жк группа компаний «Гринвуд» подарила квартиру многократной чемпионке Европы, чемпионке мира, мастеру спорта международного класса по борьбе сумо Илоне Биреш.

Однако, нормальной подъездной дорогой, видимо, не озаботилась.

Новый День: ''Балаклавский тупик'': жители разбитой улицы Симферополя оставляют брутальные послания дорожникам на столбах (ФОТО, СКРИН)

Фото из социальной сети

Новый День: ''Балаклавский тупик'': жители разбитой улицы Симферополя оставляют брутальные послания дорожникам на столбах (ФОТО, СКРИН)

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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