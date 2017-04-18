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Крым

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Публикации за 18.04.17

Под Алуштой фура столкнулась с «легковушкой» – есть погибшие (ФОТО)
Фото из группы ВК «Клуб вежливых водителей «Автопартнёр»

Под Алуштой фура столкнулась с «легковушкой» – есть погибшие (ФОТО)

Сегодня на трассе Симферополь-Ялта в районе автозаправки под Алуштой произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , фура, двигавшаяся в сторону Ялты, врезалась во встречный легковой автомобиль «Мицубиси». По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Оба транспортных средства, снеся ограждение, оказались в кювете.

По данным крымской госавтоинспекции, водители фуры и «легковушки» погибли до приезда «скорой».

На месте продолжают работать сотрудники крымской ГИБДД.

Новый День: Под Алуштой фура столкнулась с ''легковушкой'' – есть погибшие (ФОТО)

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым

Новый День: Под Алуштой фура столкнулась с ''легковушкой'' – есть погибшие (ФОТО)

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым

Новый День: Под Алуштой фура столкнулась с ''легковушкой'' – есть погибшие (ФОТО)

Фото из группы ВК «Клуб вежливых водителей «Автопартнёр»

Новый День: Под Алуштой фура столкнулась с ''легковушкой'' – есть погибшие (ФОТО)

Фото из группы ВК «Клуб вежливых водителей «Автопартнёр»

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 18.04.17

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