Под Алуштой фура столкнулась с «легковушкой» – есть погибшие (ФОТО)

Публикации за 18.04.17

Сегодня на трассе Симферополь-Ялта в районе автозаправки под Алуштой произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», фура, двигавшаяся в сторону Ялты, врезалась во встречный легковой автомобиль «Мицубиси». По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Оба транспортных средства, снеся ограждение, оказались в кювете.

По данным крымской госавтоинспекции, водители фуры и «легковушки» погибли до приезда «скорой».

На месте продолжают работать сотрудники крымской ГИБДД.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым

Фото из группы ВК «Клуб вежливых водителей «Автопартнёр»

Фото из группы ВК «Клуб вежливых водителей «Автопартнёр»

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 18.04.17

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