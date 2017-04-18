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Публикации за 18.04.17

В Севастополе «по горячим следам» поймали убийцу
Фото 116almet.ru

В Севастополе «по горячим следам» поймали убийцу

Севастопольские полицейские менее чем за сутки нашли предполагаемого убийцу 29-летнего горожанина.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , Следком Севастополя уже возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ленинского района по ч.1. ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днём 16 апреля на остановке «Малахов курган» незнакомый мужчина предложил стоящей неподалёку девушке выпить. Однако троим её спутникам предложение не понравилось. Разгорелся конфликт. В ходе ссоры незнакомец ударил ножом в шею одного из отдыхающих, который впоследствии скончался в городской больнице №1. Сообщение о раненом пациенте поступило в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району.

Убийца с места преступления скрылся. Однако, как сообщает пресс-служба Следкома по Севастополю, правоохранителям удалось найти свидетеля.

«У следствия имелся очевидец, который преследовал злоумышленника от Малахова кургана. Он видел, как в районе улицы Розы Люксембург преступник выбросил за забор свой рюкзак. Следователи, изъяв улику, обнаружили в рюкзаке початую бутылку спиртного, с которой были изъяты отпечатки пальцев. По дактилоскопии был вычислен подозреваемый, а затем установлено его местонахождение», – говорится в сообщении.

Ранее севастополец уже дважды имел проблемы с законом.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 18.04.17

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