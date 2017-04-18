Депутат Госсовета: на объектах ФЦП в Ялте никого нет и никто не работает

Публикации за 18.04.17

Работы по строительству образовательных учреждений, предусмотренных федеральной целевой программой, в некоторых регионах Крыма еще не начаты, что вызывает опасения у депутатов Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ввод этих объектов намечен на 2017 год, и в связи с задержками с их строительством, сроки предусмотренные ФЦП могут быть сорваны.

По словам главы комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бобкова, проверка темпов строительства учреждений сферы образования показала успехи Судака (кроме села Дачное), и в тоже время выявила серьезные проблемы у Ялты.

«Большие переживания вызвало посещение Ялты. Из 4 объектов вводимых в 2017 году, рабочие лично ни на одном не обнаружены. Подготовительные работы были проведены, но в данную минуту по ряду причин, как я понимаю связанных и с проектировщиками, рабочих на объекте нет. Конечно же, это уникальная ситуация, о которой дирекция ФЦП проинформирована и мы надеемся, что будут приняты меры», – заявил Бобков, добавив, что теперь депутаты возьмут Ялту «под особый контроль».

По мнению Бобкова, важность депутатского контроля за строительством объектов, предусмотренных ФЦП, можно оценить сравнив процесс с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года, во время которой было налажено оперативное сотрудничество между органами власти и общественностью, что и позволило своевременно и качественно подготовить необходимую инфраструктуру в Сочи.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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