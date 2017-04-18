В Крыму хотят изменить налоговый кодекс России

Публикации за 18.04.17

В Крыму задумали поменять налоговый кодекс России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость внесения изменений в кодекс в Госсовете республики объясняют отсутствием налога на имущество в украинские времена Крыма, из-за чего сейчас создаются определенные юридические противоречия.

В парламенте Крыма разработали проект, предусматривающий соответствующую законодательную инициативу, после проведения совещания по видеосвязи с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым.

«Законодательная инициатива направлена на решение практической проблемы. Дело в том, что согласно налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые были представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. На Украине такого налога – налога на имущество не было, соответственно предоставить в налоговые органы информацию о таких плательщиках по состоянию на 1 марта 2013 года априори не представляется возможным», – пояснил председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.

После своего утверждения в Крыму, законодательная инициатива будет передана на рассмотрение в правительство России.

Документ направят в Госдуму, только если он получит положительное заключение от чиновников правительства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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