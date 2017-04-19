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Крым

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Публикации за 19.04.17

«Обустраивайся, дорогой»: чиновник Феодосии «подарил» товарищу 8 соток курортной земли
Фото tropicana-feodos.ru

«Обустраивайся, дорогой»: чиновник Феодосии «подарил» товарищу 8 соток курортной земли

Следком Крыма возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения земли под застройку в селе Береговое.

Как передает корреспондент РИА , представители Берегового сельского совета дали разрешение на составление проекта землеустройства по отводу под жилищную застройку земельного участка площадью 8 соток.

Между тем, данные земельные угодья относились к территориям зеленых насаждений общего пользования и не подлежали отчуждению в частные руки, но, несмотря на это экс-исполняющий обязанности главы администрации Феодосии при повторном обращении заявителя подписал документ об отчуждении участка зеленой зоны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Действиями администрации причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. По информации СМИ, в уголовном деле фигурирует экс-первый заместитель главы администрации Феодосии Дмитрий Ачкасов.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 19.04.17

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