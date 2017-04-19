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Публикации за 19.04.17

Спасены еще два члена экипажа затонувшего судна «Герои Арсенала»

Спасены еще два члена экипажа затонувшего судна «Герои Арсенала»

Спасены еще два члена команды затонувшего в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из 12 моряков был спасен сегодня утром. В настоящее время спасателям удалось поднять на борт еще двух моряков.

По факту крушения сухогруза СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». «Следователями проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло сегодня около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 19.04.17

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