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Крым

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Публикации за 19.04.17

В Симферополе отменили конец отопительного сезона: снова выпал снег

В Симферополе отменили конец отопительного сезона: снова выпал снег

В Симферополе возобновили отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА , городские чиновники дали команду запустить котельные из-за резкого похолодания.

«В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры наружного воздуха, тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, рекомендовано возобновить оказание услуг по теплоснабжению на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 23:00 18 апреля 2017 года», – сообщает городская администрация.

Тем временем, крымчане удивлены внезапно выпавшим на полуострове снегом.

«Вот у нас в Крыму снег выпал. В конце апреля снега такого, мне кажется, не было никогда», – поделилась впечатлениями крымчанка.

«Надеюсь это последний снег. Для Крыма это шок», – написала жительница Симферополя.

Отметим, что выпавший снег ночью пролежал недолго – к девяти часам утра большая часть осадков растаяла. Максимальная температура воздуха днем, по информации синоптиков, в столице Крыма достигнет отметки в 11 градусов тепла.

По данным МЧС, 19 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Кроме того, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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