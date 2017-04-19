Эксперты: сухогруз «Герои Арсенала» раскололся

Публикации за 19.04.17

Росморречфлот назвал предварительные обстоятельства крушения сухогруза «Герои Арсенала».

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло сегодня около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, водоизмещением 3,5 тысячи тонн, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию. Примерно в 19 морских милях от мыса Железный Рог судно затонуло. По данным Росморречфлота, сухогруз раскололся на две части и почти мгновенно ушел на дно.

Эксперты не исключают, что причина может быть в износе корпуса.

Напомним, по факту кораблекрушения возбуждено уголовное дело. Спасательная операция продолжается. На данный момент официально подтверждена информация о трех спасенных. Установлено место нахождение еще двух человек – их достать из воды пока не могут. Операция осложняется тяжелыми погодными условиями: в квадрате поисков отмечен 4-балльный шторм, скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Глубина в районе спасательных работ достигает 100 метров. К розыскам моряков подключили водолазов с глубоководным аппаратом «Фалькон-300».

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 19.04.17

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