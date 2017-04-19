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Публикации за 19.04.17

В РФ может появиться новый праздник: День присоединения Крыма, Тамани и Кубани
Фото: http://glava.rk.gov.ru

В РФ может появиться новый праздник: День присоединения Крыма, Тамани и Кубани

В России может появиться новый праздник – День присоединения Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. С соответствующей инициативой выступил ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый праздник предложено назначить на 19 апреля. Именно в этот день (8 апреля по старому стилю) императрица Екатерина Великая подписала в 1783 году исторический документ – «Манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

Напомним, 1 ноября 1772 года в городе Карасубазаре посол России в Крымском ханстве Евдоким Щербинин и крымский хан Сахиб-Гирей подписали мирный договор. 29 января 1773 года в Петербурге документ был ратифицирован российской стороной. Текст начинался со слов о провозглашении «союза, дружбы и доверенности между Россией и Крымским ханством» и гарантировал независимость ханства как от Российской, так и от Османской империи. Через 10 лет, 8 апреля 1783 года, Крым стал частью Российской империи.

Большую роль в освоении Крыма и Новороссии (присоединенные к России территории Южной Украины и Северного Причерноморья) сыграл первый губернатор этого края, фаворит Екатерины II – князь Потемкин-Таврический. Он считал присоединение Крыма принципиально важным с точки зрения геостратегических интересов государства. Потемкин руководил заселением этих районов. Под его руководством в Крыму начали строиться крупные города – Севастополь и Симферополь.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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