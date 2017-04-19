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Публикации за 19.04.17

Симферопольские наркоманы меняли дорогую одежду на «дурь»

Симферопольские наркоманы меняли дорогую одежду на «дурь»

Полицейские Симферополя раскрыли несколько краж из городских магазинов одежды и обуви. Во всех случаях преступниками оказались наркоманы, которые совершали кражи, чтобы на вырученные от продажи похищенных вещей деньги купить наркотики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские установили причастность 33-летнего подозреваемого к совершению ряда краж. Схема была проста: вор приходил в магазин, выбирал около 10 товаров и направлялся с ними в примерочную. Там он снимал с двух самых дорогих вещей магниты безопасности, надевал эти две вещи под свою одежду, выходил из примерочной, возвращал остальные вещи на место и выходил из магазина, не привлекая внимания охраны.

Второй подозреваемый, 42 лет, незаметно для продавцов похитил дорогостоящую туристическую куртку. Он был задержан оперуполномоченными уголовного розыска уже в обновке, которую вынес из торгового зала, не оплатив.

Полицейскими раскрыта и кража из обувного магазина. Злоумышленницей оказалась 35-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за воровство дорогостоящей одежды из бутиков. Воровка отбывала срок условно, но даже условная судимость ее не остановила от кражи босоножек стоимостью более 10 тысяч рублей.

«Все подозреваемые перепродавали похищенные вещи знакомым, а полученные деньги тратили на наркотики», – сообщили в ГУ МВД Симферополя.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Виновным грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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