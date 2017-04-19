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Крым

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Публикации за 19.04.17

Житель Петербурга готовил теракт в Крыму

Житель Петербурга готовил теракт в Крыму

Житель Санкт-Петербурга сообщил в полицию, что собирается устроить теракт в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина позвонил в дежурную часть северной столицы и заявил, что собирается устроить на полуострове теракт. По словам мужчины, он находился в Евпатории и вооружился пистолетами и автоматами. Но заявления оказались блефом: телефонный террорист – ранее судимый 32-летний россиянин был задержан по месту жительства в Санкт-Петербурге. В квартире злоумышленника был проведен обыск, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ней не оказалось.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что после происшествий, которые произошли в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, резко повысилась тревожность населения – людям везде начинают мерещиться преступники и взрывоопасные предметы, в соцсетях начинают распространять информацию о найденных взрывных устройствах. Поэтому Национальный антитеррористический комитет (НАК) на днях напомнил жителям России об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках.

Однако бдительность терять все же не стоит – о любых подозрительных предметах и личностях необходимо немедленно сообщать в полицию.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 19.04.17

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