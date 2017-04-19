В районе гибели сухогруза в Керченском проливе нашли трёх погибших / Судьба ещё шестерых пока неизвестна

Публикации за 19.04.17

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» обнаружены тела трёх погибших моряков. Их личности пока не установлены.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», поиски ещё шестерых членов экипажа продолжаются, несмотря на шторм в Чёрном море. В операции задействованы водолазы и подводный аппарат «Фалькон». Ранее стало известно о трёх спасённых.

Больницы Темрюка и Керчи заявили о готовности принять пострадавших и оказать им всю необходимую помощь.

Напомним, ЧП произошло сегодня около 4 часов утра. Капитан судна «Герои Арсенала», следовавшего под флагом Панамы, подал сигнал SOS. Судно исчезло с радаров в районе Керченского пролива. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Известно, что судно, водоизмещением 3,5 тысячи тонн, груженное зерном, следовало из украинского города Азов в Турцию. Примерно в 19 морских милях от мыса Железный Рог судно затонуло. По данным Росморречфлота, сухогруз раскололся на две части и почти мгновенно ушел на дно. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 19.04.17

Житель Петербурга готовил теракт в Крыму. / Симферопольские наркоманы меняли дорогую одежду на «дурь». / В РФ может появиться новый праздник: День присоединения Крыма, Тамани и Кубани. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»