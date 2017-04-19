Владельцы заводов, авто, пароходов: сколько зарабатывают депутаты Крыма

Публикации за 19.04.17

Председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову в 2016 году удалось заработать больше всех своих коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поданной декларации, доход Константинова составил 83 миллиона 917 тысяч 188 рублей.

Кроме того, он указал в декларации, что владеет квартирой и пятью нежилыми помещениями. Впечатляет и зарегистрированный автопарк спикера: Rover Range rover, BMW 750 Li xDrive 4dr All-wheel Drive, Wrangler и Chevrolet corvette.

На втором месте по заработкам среди депутатов Госсовета президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян. Он заработал 76 миллионов 837 тысячи рублей. При этом он задекларировал два земельных участка, жилой дом, торговый комплекс, два нежилых здания и офисно-выставочный центр. Из имеющего у депутата транспорта – Mercedes S550, BMW 745Li, Toyota Lexus LX 570 и две советские ГАЗ-14 «Чайка».

На третьем месте по величине дохода в 2016 году директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова. Она заработала 60 миллионов 242 тысячи рублей. Ей принадлежит 16 земельных участков, жилой дом, две квартиры и еще четверть квартиры, а также 18 нежилых помещений. Автомобиль депутата – Mercedes-Benz ML 350 BlueTec 4Matic.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов указал доход в 21 миллион 710 тысяч рублей. У него есть 5 земельных участков (три из которых на Украине), жилой дом, мельница и операторская с аптекой и офисными помещениями. Автомобили – BMW Х5 и Porshe Cayenne. Кроме того, у депутата есть спортивное судно MELGES-24 и несколько грузовых автомобилей. Супруга Бабашова заработала 6 миллионов 284 тысячи рублей. К слову, сын депутата – Артур Бабашов, является генеральным директором ООО «Альт-Эра», которое привлекается в Крыму в качестве подрядчика для выполнения дорожно-строительных работ.

Председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков заработал 5 миллионов 83 тысячи рублей, а его жена – 5 миллионов 932 тысячи рублей. Несмотря на достаточно высокий доход супруги депутата, в декларации указано, что ей принадлежит довольно простой автомобиль ВАЗ 21043.

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец заработал 3 миллиона 54 тысячи рублей. В его собственности половина квартиры и нежилое помещение. Машины нет.

У заместителя председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергея Шувайникова заработок составил 1 миллион 729 тысяч рублей. В то же время, он задекларировал 32 садовых земельных участка и две квартиры. Автомобили – ЗАЗ 110206 и Hyundai Solaris

Самый низкий заработок среди депутатов оказался у заместителя председателя комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Рэма Киселева – всего 94 тысячи 683 рубля. Его супруга получила годовой доход в 41 тысячу 662 рубля. У депутата есть две машины – Хонда Сити и Шевроле Авео.

Также среди депутатов нашелся народный избранник, у которого в графе «доход» в декларации указано слово «нет». Это индивидуальный предприниматель Валерий Гриневич, также задекларировавший 6 земельных участков, жилой дом и склад. Его машины – Mercedes-Benz GL 450 и ВАЗ-21070.

А вот декларация о доходах депутата Александра Котовского до сих пор на сайте Госсовета Крыма не опубликована.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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