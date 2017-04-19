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Крым

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Публикации за 19.04.17

В Крыму ураган оставил без света более 147 тысяч человек

В Крыму ураган оставил без света более 147 тысяч человек

Непогода, разгулявшаяся в Крыму, оставила без света 8 районов полуострова.

Как передает корреспондент РИА , из-за сильного ветра частично отключены от энергоснабжения Черноморский, Джанкойский, Нижнегорский, Раздольненский, Кировский, Советский, Белогорский, Симферопольский районы, а также города Судак, Симферополь, Алушта и Феодосия. Всего частности без света остались 147,5 тысяч крымчан.

В ГУП «Крымэнерго» отметили, что больше всех пострадали жители Черноморского района. «В настоящее время потребители запитаны – энергоснабжение восстановлено», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, на 19 апреля в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды остановлена работа Керченской паромной переправы. По предварительным прогнозам, паромное сообщение будет восстановлено во второй половине дня.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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