Шторм погостит: в Крыму еще на два дня объявлено штормовое предупреждение

Публикации за 19.04.17

В Крыму ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 20 апреля и в течение суток 21 апреля ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы. Будет дуть юго-западный ветер до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Отметим, что из-за непогоды приостановлена работа Керченской паромной переправы. По предварительным прогнозам, паромное сообщение может быть восстановлено сегодня во второй половине дня. Непогода так разгулялась, что в некоторых районах полуострова выпал снег, что несвойственно для южного региона.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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