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Крым

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Публикации за 19.04.17

Медведев: Крым и Севастополь преодолели украинскую блокаду

Медведев: Крым и Севастополь преодолели украинскую блокаду

Ситуация в Крыму и Севастополе существенно улучшилась, регион прошел переходный период и преодолел последствия украинской блокады. Об этом сегодня в Госдуме заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключевым событием прошлого года Медведев назвал полное включение крымской энергосистемы в единую энергетическую сеть России. Премьер напомнил, что в прошлом году была запущена последняя линия энергомоста суммарной мощностью 800 МВт. «Это более половины от общей потребности», – подчеркнул он.

Медведев добавил, что в декабре был запущен магистральный газопровод, что стало «важнейшим шагом к обеспечению полной энергетической безопасности Крыма и Севастополя.

Глава российского правительства особо отметил, что снизилась зависимость бюджетов Крыма и Севастополя от федерального бюджета. К большим успехам премьер причислил и продолжение строительства Керченского моста, и реконструкцию федеральных дорог на подходах со стороны Кубани.

Медведев привел цифры: растут объемы перевозок на паромной переправе, на треть – до 6 млн человек – увеличилось число пассажиров. Возрос и туристический поток: в 2016 году Крым посетило 5,5 млн человек, что вдвое больше, чем в 2014 году, отмечает .

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 19.04.17

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