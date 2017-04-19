Может ли молодой специалист разбогатеть в Крыму?

Публикации за 19.04.17

Молодой специалист в Крыму вряд ли заработает больше 21 тыс рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики рекрутинговой компании HeadHunter изучили вакансии сферы «начало карьеры» и выяснили, какие компании в Крыму более всего открыты для найма специалистов без опыта и какую работу им предлагают.

С начала года треть предложений о работе для молодых специалистов размещены предприятиями общепита и гостиничного бизнеса (31,8%). Начинающим карьеру предлагали ИТ-компании (14,4%), компании, занимающиеся маркетингом и рекламой (11,1%), услугами для бизнеса (7,9%) и розничной торговлей (6,6% вакансий).

Что касается профессиональных сфер, в которых предлагали работу начинающим специалистам в Крыму в начале года, то лидируют предложения для работников турсферы, маркетологов и административного персонала.

В сфере искусства, развлечений, масс-медиа было 2,2% вакансий, столько же – на транспорте и в логистике.

Конкуренция среди начинающих свою карьеру в этот период составила 5 резюме на одну вакансию, что является нормой на рынке труда. Средняя зарплата, на которую в первом квартале 2017 года могли рассчитывать специалисты без опыта в Крыму – 21 тыс рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.04.17

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