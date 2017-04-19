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Публикации за 19.04.17

Убийцу 29-летнего севастопольца отправили за решётку

Убийцу 29-летнего севастопольца отправили за решётку

Севастополец, подозреваемый в убийстве на Малаховом кургане, заключён под стражу. До решения суда он пробудет в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», днём 16 апреля на остановке «Малахов курган» в Севастополе незнакомый мужчина предложил стоящей неподалёку девушке выпить. Однако трём её спутникам предложение не понравилось. Разгорелся конфликт. В ходе ссоры незнакомец ударил ножом в шею одного из отдыхающих, который впоследствии скончался в городской больнице №1.

Убийцу, скрывшегося с места преступления, удалось задержать благодаря свидетельским показаниям и отпечаткам пальцев менее чем за сутки. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 19.04.17

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