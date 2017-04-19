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Крым

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Публикации за 19.04.17

Суд ООН потребовал разрешить деятельность меджлиса в Крыму

Суд ООН потребовал разрешить деятельность меджлиса в Крыму

Международный суд ООН потребовал, чтобы Россия сняла ограничения с запрещенного в РФ меджлиса крымских татар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рассматривался в рамках иска Украины к Российской Федерации.

«Суд считает, что в Крыму Россия должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая меджлис. К тому же РФ должна обеспечить доступность образования на украинском языке», – заявил председатель суда Ронни Абрахам.

Вместе с тем, Международный суд ООН принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в нарушении которой Украина так же обвинила РФ. Суд счел, что истец не предоставил достаточных доказательств в пользу своего заявления о финансировании Россией терроризма.

«Суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям», – резюмировал Абрахам.

Гаага, Артем Рокотов

Гаага. Другие новости 19.04.17

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