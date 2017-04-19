Публикации за 19.04.17

Украина претендует на роль прародительницы кино после Франции и Индии. Об этом заявил украинский сценарист и кинорежиссер Андрей Кокотюха.

«В Голливуде начали снимать кино после Украины. Сначала кино, как известно, начали снимать во Франции, сеанс на бульваре Капуцинов – это братья Люмьер. Далее кино начали снимать в Индии. Вот, Болливуд создали. А потом кино начали снимать в городе, который сейчас называется Днепр, а тогда был Екатеринослав. На Екатеринославщине снимали блокбастер, как сейчас называют, массовки было 40 человек, это очень много. Боевик о запорожских казаках, частная студия. 1911-й год. А потом – на голливудских холмах. Далее одновременно была одесская кинофабрика, и аж потом – кацапы», – заявил Кокотюха, не знавший или предпочитающий забыть, что в России кино начали снимать с 1896 года, а в США к началу XX века существовало несколько десятков киностудий.

Впрочем, ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Кокотюх заявил, что для победы в войне за умы Украине нужна полная информационная изоляция.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 19.04.17

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