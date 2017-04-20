Ялтинский международный экономический форум начинает работу / Прибыли представители 40 стран

Публикации за 20.04.17

В Крыму начинает работу Ялтинский международный экономический форум. Это крупнейшее международное мероприятие в новейшей истории Крыма: в форуме принимают участие около 1,5 тысяч человек из 40 стран мира. В их числе представители Австралии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Китая, Латвии, США, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эстонии, Японии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехдневная программа предусматривает большое пленарное заседание, 27 тематических сессий, а также выставка инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Крыму.

Основные темы форума: развитие космических технологий, транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, туризма и виноделия, спорт как драйвер экономического развития, сохранение природных ресурсов, культурного наследия, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Отдельная тема – сотрудничество Крыма и Италии. Отметим, что итальянская делегация стала на форуме самой многочисленной: в Ялту приехали около 50 человек. Предполагается обсудить вопросы взаимодействия в развитии малых и средних предприятий, кредитных учреждений, виноделия и туризма.

«Кроме того, я еду в Ялту, чтобы вновь выступить против антироссийских экономических санкций, которые не дали никакого результата, разве что нанесли урон тем, кто их ввел, – заявил председатель совета области Венето Роберто Чамбетти. – В нынешней ситуации, когда Италия нуждается в серьезном наращивании своего экспорта, закрытие таких важных рынков, как Россия, противоречило бы элементарной логике».

В рамках форума состоится презентация инвестиционных возможностей Крыма. Кроме того, запланированы индивидуальные встречи главы Крыма Сергея Аксёнова и министров республиканского правительства с участниками форума.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.04.17

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