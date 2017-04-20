Итоги Майдана: цены взлетели так, что украинцам их не догнать

Публикации за 20.04.17

Один из основных итогов Майдана-2014 – рекордный скачок цен на всё и вся и, соответственно, резкое обнищание населения Украины. В самой тяжелой ситуации оказались пенсионеры и семьи с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «победах» Майдана рассказала на пресс-конференции старший научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины Светлана Жовнир. По ее словам, разрекламированное Киевом «повышение минимальных зарплат и пенсий» абсолютно неадекватно инфляции. Население лишь продолжает нищать.

Жовнир подчеркнула, что ценовая ситуация на потребительском рынке в 2015-2016 годах характеризовалась «значительной инфляцией». Рост цен и тарифов достиг 43% – это рекорд за последние 20 лет. Цифра вдвое превышает показатель «домайданного» 2014-го.

Эксперт добавила, что на фоне шокирующего повышения цен на основные продукты – хлеб, мясо, молоко, яйца и роста тарифов, социальные стандарты были проиндексированы всего на 24%. «Это совершенно неадекватные шаги государства в обеспечении достойного уровня проживания украинских граждан, в частности пенсионеров», – заключила Жовнир.

Сегодня большинство украинцев сегодня вынуждены экономить буквально на всем. В этом признались участники опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко. Так, на питании экономят 65% опрошенных, на отдыхе – 57%, на коммунальных платежах – 52%.

82% семей на Украине экономят на разных статьях первой необходимости. Экономия на коммунальных платежах означает, что украинцы либо пользуются рассрочкой, либо сокращают расход воды и электричества. Об экономии на лечении и лекарства заявили 51% опрошенных, на организации досуга и мобильной связи – около 50%, на транспортных расходах – 49%.

Как напоминает «ПолитНавигатор», в конце прошлого года глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявил, что на Украине из-за роста инфляции и коммунальных тарифов вдвое увеличилось количество трудящихся с доходом ниже прожиточного минимума.

По словам Осового, власти «загоняют население в бедность», а уровень зарплат на Украине опустился на последнее место в Европе, «пропустив вперед даже Молдову». «Бедность среди работающих стала тотальным явлением», – подчеркивал Осовой. Также, по данным социологов, за последние несколько лет на Украине вдвое возросло количество бедных семей с детьми. В 2010 году таких семей насчитывалось около 35%, а сегодня – уже более 70%.

Киев, Зоя Березина

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