Житель Судака пытался убить отца

В Судаке полицейские задержали 36-летнего местного жителя, угрожавшего убить своего отца. Пока судакчанина везли в участок, он успел раскаяться и написать явку с повинной.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в дежурную часть ОМВД России по Судаку позвонил 69-летний местный житель, сообщивший, что его сын угрожает ему физической расправой.
Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что разгорячённый спиртным судакчанин успел нанести своему отцу несколько ударов кулаками по голове и красноречиво демонстрирует нож.
Неблагодарный сын был задержан и доставлен в участок. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного Кодекса Российской Федерации – угроза убийством.
Протрезвевший судакчанин полностью признал свою вину. Однако ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Судак, Оксана Мурзина
Судак. Другие новости 20.04.17
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