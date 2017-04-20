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Крым

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Публикации за 20.04.17

Житель Судака пытался убить отца

Житель Судака пытался убить отца

В Судаке полицейские задержали 36-летнего местного жителя, угрожавшего убить своего отца. Пока судакчанина везли в участок, он успел раскаяться и написать явку с повинной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в дежурную часть ОМВД России по Судаку позвонил 69-летний местный житель, сообщивший, что его сын угрожает ему физической расправой.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что разгорячённый спиртным судакчанин успел нанести своему отцу несколько ударов кулаками по голове и красноречиво демонстрирует нож.

Неблагодарный сын был задержан и доставлен в участок. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного Кодекса Российской Федерации – угроза убийством.

Протрезвевший судакчанин полностью признал свою вину. Однако ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 20.04.17

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